Chiavari, chiusura del Campionato Vela d’Autunno YCC e della Jeanneau Sailing Cup 2019

Chiavari. Si è tenuta sabato scorso, alle ore 12.30, la Regata Sociale Open Memorial Romano Caselli per la chiusura del Campionato Vela d’Autunno YCC e della Jeanneau Sailing Cup 2019.

Realizzatasi nelle acque del Golfo Tigullio, la regata è stata aperta a tutte le imbarcazioni delle Classi ORC, IRC, Libera e Jeanneau.

Un grande contributo è stato offerto dalla famiglia di Romano Caselli, che tiene sempre acceso il suo ricordo. Scomparso 20 anni fa, Romano era un appassionato della pesca e del mare. Innamorato della sua Chiavari, frequentava attivamente i cittadini ed il suo Circolo.

All’interno della Regata Sociale in memoria di Caselli, si è tenuta la Jeanneau Cup 2019, raduno della imbarcazioni Jeanneau, terza tappa della Jeanneau Sailing Cup 2019. Tutto questo grazie alla collaborazione di Union Yachts di Lavagna.

Di seguito i vincitori:

In Classe ORC:

– Vincitore Overall: CHE STRESS 3 di Giancarlo Ghislanzoni (YCC e YCI)

In Classe IRC:

– Categoria Soci YCC: ALEBI di Massimo Arrighi (YCC)

– Categoria Non Soci e vincitore Overall: CATHERINE di Massimo Bonfante (LNI Sestri Levante);

In Classe Crociera:

– Categoria Non Soci YCC: HELLCAT di Leporatti – Raffo – Valerio (LNI Sestri Levante)

– Categoria Soci YCC e vincitore Overall: FORZA QUATTRO di Luigi Polenghi (YC Chiavari);

Raggruppamento Jeanneau:

SANSEGAL di Mariangela Rivanera.

Sansegal si è anche aggiudicato la vittoria della Jeanneau Sailing Cup 2019.

Sabato 19 ottobre sono state quindi premiate anche le imbarcazioni che si sono aggiudicate la vittoria nel Campionato:

– in Classe ORC1: CHE STRESS 3 di Giancarlo Ghislanzoni (Yacht Club Italiano);

– in Classe ORC2: CHICA 3 di Scuola Vela YCC (YC Chiavari);

– in Classe IRC: STUPEFICIUM di Maria De Leo (ASD CUS Vela Milano);

– in Classe Crociera: HELLCAT di Leporatti – Raffo – Valerio (LNI Sestri Levante).

Inoltre si è aggiudicato il TROFEO CHALLENGE CAMPIONATO VELA D’AUTUNNO YCC l’imbarcazione CHE STRESS 3 di Giancarlo Ghislanzoni (Socio Yacht Club Italiano e Yacht Club Chiavari), 1° classificatasi Overall in Classe ORC.

Nonostante le cattive previsioni meteo, la giornata di sabato ha presentato un tempo nuvoloso con qualche raggio di sole, mare mosso e vento inizialmente a 18 nodi poi a 9, proveniente da Est, Sud-Est. Condizioni impegnative per i velisti, ma che hanno comunque permesso lo svolgimento della regata.

Infine, come ogni anno, è stato consegnato il Trofeo Memorial Romano Caselli, riservato a coloro che hanno dedicato la propria vita alla vela e al mare. Riconoscimento attribuito al Comandante Mario Campana, Direttore del porto turistico di Chiavari.

Romano Caselli, oltre ad essere un appassionato di mare e pesca, amava anche il disegno e la caricatura: disegnò infatti lui stesso il logo Marina Yachting e varie caricature di personaggi chiavaresi.

Perciò, in sua memoria, è stato organizzato un concorso fotografico per premiare lo scatto più rappresentativo dell’animo e della passione di Romano. Vincitrice è stata la foto di Leonardo Mula e Guido Cogorno.

Tutte le fotografie si trovano esposte presso la sede dello Yacht Club Chiavari.