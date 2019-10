Champions League, Luongo alza la guardia: “Marsiglia vasca difficile”

Recco. Vigilia di Champions League per la Pro Recco. Ratko Rudic convoca l’intera rosa, ad eccezione dell’infortunato Bijac, per la prima europea in programma domani in casa del Marsiglia: si gioca alle ore 20,30. Partita da prendere con le molle perché i francesi hanno vinto l’ultima edizione dell’Euro Cup ed hanno inserito un paio di tasselli di qualità, Crousillat e Cuckovic, in una rosa già competitiva.

“Un match ostico in una vasca non semplice – ammette Stefano Luongo – ma noi abbiamo bisogno di partite come queste per amalgamarci al meglio. Il girone è alla nostra portata, dobbiamo puntare a vincerle tutte per conquistare il primo posto; la squadra che ci darà più filo da torcere è il Ferencvaros campione in carica che si è rinforzato ulteriormente. A noi spetta il compito di lavorare duro per arrivare a giugno con tutte le carte in regola per riportare la coppa a Recco“.

“Il mio ambientamento? Perfetto – risponde il campione del mondo -, molti compagni li conoscevo già e poi i ritiri in California e al Forte Village sono stati molto utili: non vedo l’ora di entrare nel vivo della stagione per sentirmi ancora più parte del gruppo“.

Arbitri dell’incontro saranno Achladiotis (Grecia) e Zwart (Olanda); delegato il bulgaro Constantinov.