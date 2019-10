Ceranesi, il torrente Verde fa paura: l’acqua straborda dagli argini

Genova. Dopo i temporali di questo pomeriggio, moltissima acqua si è riversata nei torrenti genovesi, complice i terreni completamente saturi.

Situazione preoccupante per il torrente Verde, che raccoglie l’acqua della omonima valle: in poche ore il livello si è alzato di almeno un metro e mezzo, arrivando a strabordare dagli argini in alcuni punti, all’altezza di Campomorone (via Trucco) e Ceranesi (zona Fulla). Verso Pondecimo è pericolosamente vicino agli argini, secondo alcune segnalazioni

Al momento la pioggia ha cessato di cadere dal cielo, ma rimane la preoccupazione per le prossime ore, visto che al largo il fronte temporalesco sembra ancora attivo.

(foto e video di Stefano Cravera)