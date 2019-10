Ceranesi, frana ancora la strada di Santa Marta: cubi di cemento finiscono nel greto del torrente

Genova. Le piogge delle ultime ore hanno ulteriormente peggiorato la situazione sulla strada provinciale 4 a Ceranesi, quella che porta all’abitato di Santa Marta sulla sponda destra del torrente.

La strada è chiusa da mesi per un movimento franoso che qualcuno chiamava “la frana che non c’è”. Nel corso del tempo, nell’ambito delle opere propedeutiche all’adeguamento viario per i cantieri di realizzazione del terzo valico, erano stati iniziati alcuni lavori propedeutici di messa in sicurezza. La chiusura della strada era stata decisa dalla Città metropolitana.

La situazione però si è aggravata. La pioggia ha fatto sbloccare lo smottamento e i cubi di cemento che erano stati posizionati come muro di contenimento sono crollati, portandosi dietro la carreggiata e il terrapieno. Detriti, peraltro, da rimuovere il prima possibile. Il ritorno alla normalità sembra sempre più lontano.