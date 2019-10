Centro storico, pattuglione congiunto forze dell’ordine: una multa per consumo alcolici

Genova. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione nel centro storico da parte della Polizia di Stato. I poliziotti del Commissariato Prè, nel pomeriggio di ieri, hanno effettuato un servizio straordinario, avvalendosi di 3 equipaggi e di una pattuglia della Questura con tre militari e di agenti della Polizia Municipale finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e del fenomeno dell’immigrazione clandestina.

Particolare attenzione è stata posta alla zone di salita Oregina, piazzetta dei Fregoso e salita della Visitazione segnalate da numerosi esposti dei residenti come luoghi abituali per il consumo di droghe.

Durante il servizio sono state identificate 37 persone, di cui una sanzionata amministrativamente per violazione dell’ Ordinanza anti-alcool, mentre dei 9 autoveicoli controllati uno è stato sanzionato poiché sprovvisto di polizza assicurativa.

In particolare in salita della Visitazione due giovani donne tossicodipendenti, già destinatarie dell’avviso orale del Questore, sono state segnalate amministrativamente per consumo di droga.

Inoltre sono stati controllati 3 locali commerciali di cui uno segnalato amministrativamente.