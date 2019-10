Centro storico e Sampierdarena, più controlli del territorio soprattutto di notte

Genova. Il questore di Genova terrà nei prossimi giorni un tavolo tecnico allargato all’Ispettorato del Lavoro per definire le misure tecnico-operative e programmare azioni straordinarie di controllo del territorio che vanno a aggiungersi a quelle già attuate in via ordinaria dalle forze dell’ordine e dalla Polizia Locale, controlli decisi in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’obiettivo, condiviso con l’amministrazione Comunale, è stato quello di porre particolare attenzione alle richieste di sicurezza che i cittadini rivolgono attraverso esposti e segnalazioni al sindaco Bucci, alla stessa prefettura e alle Forze dell’Ordine.

Il Comitato ha predisposto una pianificazione di interventi mirati individuando i quartieri di Genova in cui si rileva una più accentuata percezione di insicurezza, soprattutto nelle ore notturne.

Il Comitato ha posto l’attenzione sui recenti episodi di rissa registratisi nel quartiere di Sampierdarena e ha ravvisato la necessità di avviare ulteriori iniziative di sicurezza condivise dal sindaco Bucci, dal viceprefetto vicario Romeo e dai responsabili provinciali delle Forze dell’Ordine.

Anche il fenomeno della vendita abusiva effettuato nelle ore notturne nel centro storico di Genova è stato oggetto di esame: il Comitato ha deciso l’attuazione di iniziative congiunte tra le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale per contrastare in maniera più incisiva l’abusivismo commerciale. Il sindaco, si legge nella nota della prefettura, “ha espresso apprezzamento per l’iniziativa del Comitato”.