Celebrazioni Colombiane, a Genova delegazione dalla città di Columbus, la città dell’Ohio gemellata con noi dal 1955

Genova. In occasione delle Celebrazioni Colombiane da oggi, e sino al 14 ottobre, Genova ospita una delegazione di rappresentanti dell’amministrazione della città di Columbus (Ohio), che dal 1955 è legata a Genova da un gemellaggio e da un intenso rapporto di amicizia.

Venerdì 11 ottobre la delegazione, composta da Priscilla Tyson, Jayme Staley, Sameen Dadfar, Paul Carringer, Craig Wales parteciperà, insieme all’assessore alle politiche culturali Barbara Grosso, all’inaugurazione della mostra #Thousandpeople: Columbus is here, prevista per le 12 alle basi di Porta S. Andrea dalla casa di Colombo. La mostra, firmata dal fotografo genovese Emanuele Timothy Costa, proseguirà sino al 3 novembre in diverse location cittadine.

Alle 16.45 la delegazione verrà accolta a Palazzo Tursi dal sindaco Marco Bucci per un incontro istituzionale. A seguire alle 17.30 raggiungerà l’International Institute for Communications, a Villa Piaggio, per partecipare all’iniziativa 1969-2019. Il cielo è il limite. The Moon, Woodstock et al, una conversazione con Franco Malerba, primo astronauta italiano e Ferdinando Fasce, professore di storia americana. La giornata si concluderà alle 20, con l’apertura della stagione sinfonica del Teatro Carlo Felice.

Sabato 12 ottobre, a partire dalle 16, gli ospiti parteciperanno alle Celebrazioni del Columbus Day, mentre il giorno seguente avranno la possibilità di visitare gli straordinari palazzi cinquecenteschi, aperti in occasione del Rolli Days.