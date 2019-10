CDM Futsal Genova, una società in crescita: da oggi in linea il nuovo sito

Genova. Per chi non lo conoscesse, il calcio a 5 è uno sport di squadra nato in Uruguay, dove è tradizionalmente conosciuto come fútbol de salón (o fútbol sala). Internazionalmente è noto come futsal, neologismo latino che deriva dalla fusione di fútbol/futebol (“calcio”) e sala/salón/salão (“salone”, inteso come struttura sportiva coperta).

Si tratta di una disciplina molto tecnica, divertente da guardare, in cui i cambi di fronte, date le ridotte dimensioni del campo e la velocità dei giocatori, sono fulminei e repentini e le emozioni per il pubblico che segue sono forti. Più di 100.000 tesserati, 2.500 società, 3 milioni e mezzo di praticanti, questi solo alcuni dei numeri del futsal nel mondo.

In Italia, la Divisione Calcio a cinque, che dal 1989 fa parte della grande famiglia della Lega Nazionale Dilettanti insieme all’attività maschile e femminile di calcio a 11 e al beach soccer, gestisce i campionati nazionali di Serie A (girone unico a 12 squadre), di Serie A2 (due gironi, 28 squadre), di Serie B (7 gironi, 94 squadre), Serie A Élite femminile (2 gironi, 17 squadre), Serie A femminile (3 gironi, 38 squadre) e Under 21 (181 squadre).

In Liguria, per la prima volta nella storia di questo sport, c’è da quest’anno una squadra in Serie A. Si tratta dell’Asd CDM Futsal che, con non poche difficoltà, affronta per la prima volta la massima serie e che, in quel di Ostia, ha strappato sabato 5 ottobre la sua prima vittoria in campionato contro il Todis Lido di Ostia Futsal, imponendosi per 5-3.

A Genova mancano strutture adeguate a disputare le gare casalinghe, dunque la società presieduta dal 2016 dall’imprenditore genovese Matteo Fortuna si avvale del palazzetto dello sport di Varazze. La società, che vuole fortemente crescere e restare nella massima serie, guarda al futuro investendo sui giovani: il mondo CDM coinvolge nel settore giovanile oltre 180 tesserati in città con una presenza sempre maggiore nei due quartieri di Albaro e Centro Storico, ma con l’obiettivo, nel breve periodo, di aprire un terzo polo a ponente per raggiungere quota duecento tesserati biancoblù.

In una città dove da sempre esiste solo il calcio tradizionale a undici, la CDM Futsal può rappresentare un nuovo inizio, uno spunto per aumentare la visibilità ed il prestigio di Genova a livello nazionale, un’idea di rilancio attraverso uno sport alternativo e coinvolgente per i ragazzi e le famiglie genovesi che possono assistere gratuitamente alle partite casalinghe.

Per celebrare l’evento Serie A e per tenere sempre aggiornatissimi i supporters, ma anche i semplici curiosi che vogliono scoprire questo mondo, CDM Futsal si avvale di alcuni canali come la pagina Facebook, riviste di settore e stampa locale e, da oggi in linea, il sito internet ufficiale https://www.cdmfutsal.it/ dove trovare calendari, risultati, formazioni, video dei match, interviste e tutto quanto concerne il mondo CDM.

La squadra intanto si prepara per il prossimo match in programma: CDM Futsal Genova contro Feldi Eboli, presso il palazzetto dello sport di Varazze in via Baglietto alle ore 21. Per il pubblico ingresso gratuito.