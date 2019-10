Castelletto, area cani ‘sfrattata’ da villa Gruber. Scatta la raccolta firme per il ripristino

Genova. Sono iniziati i lavori di allestimento della nuova area cani di via Corte, a Castelletto, che sostituirà quella storica di villa Gruber.

Uno spostamento, in linea d’aria, di poche decine di metri, che sta scatenando però molta polemica tra i padroni di cani, che sono soprattutto residenti della zona. Le motivazioni sono molteplici, in primis dal fatto che l’attuale area, benchè in un parco storico, era più lontano dalle case.

Da qui la raccolta firme per evitare lo ‘sfratto’: in prima fila anche il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alberto Campanella, artefice in passato di diverse iniziative sull’argomento.