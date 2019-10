Casarza Ligure, frontale tra moto e auto. Donna trasportata in codice rosso con l’elicottero al San Martino

Casarza Ligure. Un frontale tra una moto è un’auto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi nei pressi di Casarza Ligure, sulla provinciale 523.

Ad avere la peggio la ragazza che viaggiava come passeggera della moto, che è stata sbalzata violentemente sull’asfalto, dopo un volo di diversi metri. Sul posto i medici del 118, che hanno disposto il trasferimento in codice rosso della donna con l’elicottero dei Vigili del Fuoco. Grave anche il conducente della moto, trasferito anch’egli al San Martino. C

odice giallo per l’autista della macchina. Sul posto la polizia locale, che ha fatto i rilievi di rito per capire la dinamica dell’incidente.