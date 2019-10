Casarza Ligure, finto impiegato postale sottrae 2500 euro ad anziano

Casarza Ligure. Un raggiro semplice quanto crudele, che, come spesso accade prende di mira le persone più deboli e sole: carpire informazioni sensibili, come codici di accesso a conti correnti, fingendosi altri.

Per questo motivo un pakistano abitante a Napoli e la complice, una brindisina, entrambi di 28 anni, sono stati denunciati a piede libero per il reato di “truffa in concorso”, dai Carabinieri di Casarza Ligure, dopo la denuncia sporta da un 64 enne di Castiglione Chiavarese.

Lo straniero, infatti, fingendosi impiegato postale, mediante artifizi e raggiri vari, induceva l’anziano in errore, facendosi consegnare i codici di accesso al suo conto corrente postale, dal quale, prelevava la somma di oltre 2.500 euro, accreditandoli in un secondo tempo, sulla carta postepay della donna.