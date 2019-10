‘Casa dolce casa’, come difendere la propria abitazione da mercato e tasse. Il convegno di Ape Confedilizia

Genova. Bene rifugio per antonomasia fino al nuovo millennio, oggi la casa resta un occasione di investimento ma anche un bene da difendere da una serie di attacchi: le tasse, il crollo dei prezzi, la redditività degli affitti, l’aumento dei rischi di morosità.

Un bene primario ma che sarebbe “sotto attacco”, secondo Ape Confedilizia, l’associazione che ha per scopo la tutela degli interessi generali della proprietà edilizia e dei diritti dei proprietari.

Per questo motivo è stato organizzato una grande convegno sul tema “Casa dolce casa: come difenderti”. L’appuntamento è per domani, sabato 19 ottobre, alle ore 9.30, presso la Sala del Consiglio del Comune di Busalla, in piazza Enrico Macciò.

L’invito al Convegno e al Dibattito è rivolto a tutta la Cittadinanza. Il programma (vedi allegato) prevede l’apertura dei lavori alle 9.30, con il saluto delle istituzioni; presenti Antonio Canevaro presidente della commissione del registro Amministratori Confedilizia e Fabrizio Segalerba segretario nazionale Fiaip (agenti immobiliari).

Tra gli interventi, si aprirà con Giovanni Battista Pittaluga che parlerà di “Crisi, tassazione e prezzo degli immobili”, Pietro Suozzo (Delegato Valle Scrivia) di “La tutela della proprietà privata”, Roberto Galvani su “Come aggiornare il valore della proprietà”, Davide Spinella di “Interventi manutentivi e risparmio energetico”, Piermario Gatto ed Enrico Montobbio sulle “Problematiche relative alla ristrutturazione” e “Quando la proprietà incontra l’Amministrazione Pubblica”.

Il presidente di Ape Genova e vice presidente nazionale Confedilizia, Vincenzo Nasini farà una relazione su “Proprietà, locazione e condominio: problemi e proposte”; Alessandro Costa e Massimiliano Ricordini su “Conseguenze penali agli abusi edilizi”, Giorgio Fonzi su “Il costo e l’inutilità di certe proprietà” e Andrea Bruni Prencipe su “Fiscalità, detrazioni e novità normative. Tipologie varie dei contratti di affitto”. Previsti interventi del pubblico.