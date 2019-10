Cantieri del ponte, da lunedì via Fillak chiude (di nuovo) per 40 giorni

Genova. E’ stata aperta meno di un mese. D’altronde il “cantiere che non si ferma mai” ha bisogno di spazio e soluzioni logistiche. Sta di fatto che per permettere l’esecuzione di alcuni interventi di costruzione della pila 13 del nuovo viadotto Polcevera si rende necessaria una deviazione localizzata del traffico veicolare, scrivono dalla struttura commissariale.

Tradotto: via Walter Fillak sarà interrotta in un tratto di circa 100 metri, nella parte di strada dove non si trovano numeri civici. La deviazione, opportunamente segnalata, porterà la circolazione sulla parte nord di via Porro, sulla quale non insistono abitazioni.

Si precisa che resta invece inalterata la viabilità nella restante parte di via Porro (senso unico a scendere, direzione sud) e di via Fillak (senso unico a salire, direzione nord).

La nuova circolazione sarà in vigore dalle ore 10 di lunedì 7 ottobre, fino al termine dei lavori, stimati in 40 giorni.