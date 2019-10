Cantiere nuovo ponte, tornano le chiusure in corso Perrone: ecco gli orari

Genova. Nuove chiusure in vista per corso Perrone, stavolta non per la demolizione del vecchio ponte Morandi ma per la ricostruzione del viadotto.

Nei prossimi giorni, infatti, inizieranno le operazioni per realizzare la ‘spalla A’ lato Ponente, cioè il tratto di collegamento tra l’innesto del ponte che sbuca dalla collina di Coronata e la nuova pila 1. Nel frattempo si metterà in sicurezza l’area interessata dal primo pilone.

Per questo si renderà necessaria la chiusura alternata di corso Perrone, secondo il seguente calendario:

– mercoledì 23 ottobre: dalle ore 21 alle ore 6 di giovedì 24

– giovedì 24 ottobre: dalle ore 9 alle ore 16 e dalle ore 21 alle ore 6 di venerdì 25

– venerdì 25 ottobre: dalle ore 9 alle ore 16 e dalle ore 21 alle ore 7 di a sabato 26