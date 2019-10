Cannabis legale: tutto quello da sapere sugli acquisti online

La canapa legale ha proprietà molto ricercate da chi la utilizza: il cannabidiolo, infatti, è un rilassante naturale ed è un alleato prezioso per problematiche quali l’insonnia, l’ansia o persino la depressione. Ha, inoltre, effetti antinfiammatori e antiossidanti. Proprio per quest’ultima qualità, si ritrova spesso come componente per prodotti di bellezza o antiage.

Molto apprezzati sono anche i derivati della canapa legale come l’olio CBD, un prodotto facile da usare ed estremamente versatile, tanto che viene impiegato sia da solo, per i benefici di cui accennato, che in ricette culinarie di vario genere. Come condimento a crudo, nell’impasto di un dolce o persino di una pasta fatta in casa, questo particolare estratto ha un retrogusto leggermente amarognolo che si sposa anche con i secondi piatti, ma teme le alte temperature, che ne vanificano gli effetti. Come già accennato, la canapa sativa ha effetti antiossidanti e l’olio CBD si acquista anche per essere usato sul viso come emolliente e rimedio contro le rughe, magari unito ad altri composti quali l’olio di cocco

Chi acquista cannabis legale, spesso la ricerca su portali autorizzati online che offrono servizi di consegne veloci e gratuite in determinate città, come per esempio Milano: facendo una ricerca in rete mirata in questo senso, ad esempio “consegna CBD Milano”, è possibile trovare prodotti di qualità che arrivano a domicilio persino entro mezz’ora. Un servizio tanto efficiente e rapido viene garantito per esempio da una realtà come Legal Delivery, e-commerce specializzato nella distribuzione di marijuana legale su tutta la città di Milano entro trenta minuti dall’avvenuto ordine effettuato sul sito.

Un acquisto online con Legal Delivery presenta altri vantaggi, però: è innanzitutto possibile effettuarlo comodamente da casa, stando seduti al PC e i metodi di pagamento prevedono l’utilizzo di tutte le principali carte di debito e di credito, ma anche la pratica modalità del contrassegno. Il servizio, inoltre, è spesso attivo 24 ore su 24 in ogni giorno dell’anno, così da consentire acquisti dell’ultimo momento. Esiste persino un’app dedicata per smartphone, che velocizza l’operazione, rendendola possibile anche se ci si trova fuori casa.

Le coltivazioni di Legal Delivery, italiane e rigorosamente controllate di questa tipologia di canapa sativa, avvengono in serre ove si cerca di diversificarne la qualità. La Haze, ad esempio, è originaria di zone quali il Messico, il Nepal e persino la Thailandia ma proviene soprattutto dalla Colombia, nelle località più collinari. Il suo aroma è piuttosto intenso e peculiare, ed è uno dei più pregiati. Nato negli anni ’70, questo incrocio di varietà ha un “concorrente” non meno apprezzato nello Skunk, creato circa 10 anni dopo e dal gusto molto più pungente, come suggerisce il nome (in italiano “puzzola”). Non mancano varianti dagli aromi più dolci e fruttati, che ricordano il mango, il melone e persino la gomma da masticare alla fragola.

Le spedizioni di ciascun prodotto vengono effettuate con grande cura per la conservazione stessa delle infiorescenze devono conservare intatte tutte le proprietà organolettiche. L’arrivo a domicilio con consegne così veloci di certo è un valore aggiunto all’acquisto, perché non c’è alcun rischio di esposizioni prolungate a condizioni poco consone. Successivamente, basterà conservare il prodotto correttamente per avere sempre un prodotto valido nel tempo.

Infine, se si vuole scoprire di più sul tema, è possibile leggere gli interessanti articoli di approfondimento presenti sul blog di Legal Delivery, che consentono di conoscere al meglio la canapa legale: ciò rappresenta un vantaggio per l’acquirente che sia incuriosito dal prodotto ma abbia ancora dubbi e perplessità da fugare. Le specifiche e le proprietà di ogni singolo articolo in vendita, inoltre, sono ben visibili per consentire una scelta mirata e consapevole, che garantisca la piena soddisfazione dopo l’acquisto.