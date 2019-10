Genova. Il Campomorone viene raggiunto, in pieno extra time dall’Alassio, fallendo l’occasione di incamerare tre punti.

L’attaccante Simone Balestrino, autore della rete del vantaggio, analizza ai microfoni di Ge24 l’andamento dell’incontro.

“Partita tirata, molto equilibrata, nel primo tempo ci siamo abbastanza annullati a vicenda, mentre nei secondi quarantacinque minuti di gioco siamo entrati meglio in partita, passando in vantaggio, grazie al mio rigore”.

“Negli ultimi venti minuti di gioco abbiamo avuto un calo, ci siamo abbassati troppo e l’Alassio ha avuto il pallino del gioco in mano e in pieno recupero l’ingenuità di un nostro difensore, che è entrato con troppo irruenza sul loro attaccante, ha permesso ai savonesi di pareggiare, su rigore. Nessuna delle squadre meritava la vittoria – conclude, con onestà, Balestrino – peccato per i tre punti persi, prendere un goal al 95° non è mai bello, l‘unica nota positiva è stato il mio ritorno al goal, anche se si tratta di una emozione soffocata dal non aver vinto”.