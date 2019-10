Prima sconfitta per le Campomorone Lady che a Meda deve arrendersi alle lombarde che si impongono grazie ad un calcio di rigore in apertura per fallo di mano in area. Dal dischetto Fusi non sbaglia e supera Stevanin. Squadra acciaccata e con alcune defezioni quella biancoblù che ha comunque provato a rientrare in gara, senza però riuscisrci.

Più nitide semmai le occasioni lombarde con un paio di tiri vicini al 2-0. A parziale scusante per le biancoblù la forma non perfetta sia di Nietante che di Tortarolo oltre al fatto che Bargi era decisamente in giornata negativa. Nulla è perduto, ma occorre ripartire subito per le ragazze liguri che ospiteranno nella prossima giornata il Torino.