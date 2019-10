Campomorone, 20 piante di marijuana nell’orto dietro casa: un arrestato

Genova. Ancora una piccola piantagione di marijuana scoperta dalle forze dell’ordine nei quartieri collinari di Genova. Questa volta i carabinieri sono entrati in azione a Campomorone, in via Novena.

Qui, un uomo di 47 anni, aveva adibito alcuni terreni di sua proprietà a centro di produzione di cannabis, nascondendo una ventina di piante tra altre varietà “legali”.

Sarebbero stati gli stessi militari a notare le piante di marijuana. D’altronde il 47enne era già noto per reati legati allo spaccio. E’ stato arrestato per produzione e detenzione di spaccio di stupefacenti. A casa aveva 1 chilo e mezzo di droga e materiale per il confezionamento.