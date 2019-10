Campo ligure, il torrente esonda in località Maddalena. Il punto con il sindaco Oliveri

Genova. E’ esondato alle 8.55 in località Maddalena nel Comune di Campo ligure il torrente Stura. Per fortuna si tratta di una zona non abitata e i danni sono stati pochi. La strada è stata chiusa per circa una mezz’ora e poi riaperta in sicurezza.

Sul posto oltre alla polizia locale anche il sindaco Gianni Oliveri con cui Genova24 ha fatto il punto della situazione: “Fortunatamente è andata bene – spiega il sindaco – siamo arrivati al livello di guardia, dal preallarme all’allarme e abbiamo chiuso le zone critiche. L’allagamento è avvenuto in un tratto di strada statale dove spesso il torrente esce dagli argini, l’abbiamo chiusa per una mezz’ora e poi passata l’onda di piena l’abbiamo riaperto”.

“Speriamo che sia finita qui per oggi – aggiunge il sindaco che per oggi aveva disposto la chiusura delle scuole – per il resto a parte qualche piccola frana non abbiamo segnalazioni particolari. Abbiamo avuto tanta pioggia ma per fortuna non continuativa, per questo i danni non sono stati eccessivi”