Campionato della Lanterna, seconda e terza prova: i vincitori

Genova. Un intenso weekend di regate per il 7° Campionato della Lanterna, a cura del Circolo Nautico Marina Genova con la collaborazione e il supporto di Marina Genova Resort, LNI Genova Sestri, CN Ilva, ASPN Enel, CN Mandraccio, ANSD, CN Rum e Asper. Partner tecnici Sail Activity, Marco Nautica e Side Design. Sponsor Mostes e Phenomix.

Sabato 28 settembre ha avuto luogo la seconda prova per le 44 barche iscritte, su un campo di regata caratterizzato da Scirocco sui 10-12 nodi e onda da Sud-Est. Inizio puntuale delle procedure di partenza alle 10,30 e le barche della categoria regata subito si involano sul lato di bolina a risalire il vento, seguite dalla flotta dei Gran Crociera e dagli onnipresenti J24. Via di poppa a scendere veloci per un totale di quasi 8 miglia da percorrere tutte d’un fiato. Il vento rinforza leggermente, alcuni ritiri per problemi tecnici, una collisione, tanto divertimento per una bella giornata di vela.

Il Tripp 40 Me Gusta di Bonaldo, Imxtinente, l’X35 di Frixione, e Sangria, l’Elan 31 di Tadeo si aggiudicano rispettivamente il primo posto nelle classi Regata, con Imxtinente che si impone in overall.

In classe Gran Crociera la splendida regata di Blues, Grand Soleil 40, vale il primo posto di classe e la classifica overall, mentre Gebel Sun Odyssey di Mondolfo e la sorprendente Irma la Dolce di Gazzerro vincono le rispettive classi.

Nei J24 si impone Just a Joke di Buffa su Jaws di Mori ed Evarini e su Be Quiet di Cirenei, che si aggiudica una meritata terza piazza.

Tutti a casa per poi ritrovarsi alla festa degli equipaggi al Marina Genova a discutere di bordi e precedenze davanti ad un buon bicchiere, poi a riposare per scendere in mare domenica 29 settembre, per una regata con meteo fotocopia e vento e mare in rinforzo in chiusura con fino a 14 nodi di scirocco e onda intorno al metro.

In categoria Regata ancora Me Gusta inanella il terzo successo di classe, mentre Fremito d’Arja, il J109 di De Gaspari, vince classe e overall; ancora Tekno, First 31.7 di Arduino, sempre ai vertici, si impone nell’agguerrita classe C.

In categoria Gran Crociera Blues, Grand Soleil 40, replica il successo di classe, mentre Magia, Elan 40 di Pinasi, e Amande, Dufour 335 di Profumo, vincono le rispettive classi. Magia fa sua inoltre l’overall sopravanzando Gebel e la stessa Blues. Tra i J24 Jaws si prende la rivincita su Just a Joke, aggiudicandosi con autorevolezza la regata e lasciando a Landfall ITA357 la terza piazza.

“Un bilancio positivo per un weekend di vento medio e mare mosso, che ha impegnato barche, marinai e organizzazione a dare il meglio” fa sapere il Circolo Nautico Marina Genova.

Il prossimo appuntamento è per domenica 13 ottobre con la quarta prova di questo entusiasmante campionato.