Campionato della Lanterna: i vincitori della quarta prova

Genova. Domenica 13 ottobre si è disputata la quarta prova del Campionato della Lanterna 2019, appuntamento a cura del Circolo Nautico Marina Genova.

Le condizioni meteo sono quelle di una giornata autunnale, con un campo di regata leggermente spostato a ponente, una direzione del vento non usuale, 9-10 nodi da Grecale, la piattaforma petroli in mezzo al campo, cielo coperto, onda a salire nel finale e pioggerella.

Con una manciata di minuti di ritardo il comitato di regata dà il via alle danze alle ore 10,38 con la partenza al fulmicotone della classe Regata. Subito si involano Fremito d’Arja, J109 di De Gaspari, il Tripp 40 Me Gusta di Bonaldo, l’A35 Just a Joke di Tosi e l’X35 Imxtinente di Frixione, che faranno gara a sé, alternandosi nelle prime posizioni, fino alla vittoria in reale di Me Gusta, che si aggiudica la regata di classe, lasciando però a Just a Joke la prima posizione overall, oltre alla vittoria di classe e in classe IRC, complice anche la squalifica per Ocs di Fremito d’Arja. Buona la prova di Melania, Elan 333 di Ciavatta e Bergamasco, che, con una regata senza errori, si aggiudica il primo posto di classe.

In Gran Crociera ottimo risultato per Magia, Elan 40 di Pinasi, che si aggiudica la regata di classe e la classifica overall, sopravanzando un’ottima Blues, Grand Soleil 40 di Maglione, e Gebel, Sun Odyssey 43 di Mondolfo. Tra le piccole, eccellente regata di Pipaf V, First 31.7 di Pittaluga, che vede premiata una conduzione regolare e veloce.

Tra i J24 si impone Just a Joke di Buffa sul sorprendente Be Quiet di Cirenei, che lasciano la terza piazza a Finalmente di Finollo, con Jaws di Mori ritirata per problemi tecnici e Landfall dei fratelli Moretti squalificata in OCS.

Al giro di boa di questo campionato, che con la quarta prova su sette previste si fa sempre più interessante, troviamo in classifica generale overall Regata Me Gusta, a condurre su Just a Joke e Sangria, mentre in Gran Crociera il leader è Blues su Magia e Gebel. Tra i J24 battaglia serrata con a pari merito Just a Joke e Jaws.

L’appuntamento per la quinta e la sesta prova è per sabato 26 e domenica 27 ottobre, con un nuovo intenso ed adrenalinico weekend di regate.

Foto Eros Zanini