Calcio a 5, Coppa Italia di Serie C: ecco le semifinaliste

Genova. Domani prenderà il via il campionato di Serie C di calcio a 5. Nel frattempo si è concluso il primo turno della Coppa Italia di Serie C.

I risultati del ritorno dei quarti di finale:

Santa Maria – Rapallo Rivarolese 7-2

Lavagna Calcio a 5 – Genova Calcio a Cinque 10-0

Città Giardino Marassi – Tigullio Calcio a 5 2-3

Imperia – Airole 2-1

I risultati dell’andata erano stati i seguenti:

Rapallo Rivarolese – Santa Maria 7-11

Genova Calcio a Cinque – Lavagna Calcio a 5 2-7

Tigullio Calcio a 5 – Città Giardino Marassi 7-4

Airole – Imperia 4-3

Di conseguenza, le semifinali in programma sabato 11 gennaio in sede da stabilire, saranno le seguenti:

Santa Maria – Imperia

Lavagna Calcio a 5 – Tigullio Calcio a 5

Nella stessa sede che verrà decisa, verrà giocata la finale domenica 12 gennaio.

La società vincente avrà il diritto a partecipare alle fasi nazionali della Coppa Italia di Serie C.