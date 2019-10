Busalla, rapina in villa nella notte in casa di due anziane

Busalla. Rapina in villa ieri sera a Busalla. In tre, a volto travisato, sono entrati dalla porta principale di un’abitazione dopo averla sfondata. In casa c’erano due donne anziane.

Uno dei tre, in italiano stentato, intimava alle due donne di non muoversi e di non chiedere aiuto, accompagnandole in cucina. Nel frattempo gli altri due con un flessibile hanno aperto una cassaforte portando vi monili in oro ed una somma in contanti, il tutto del valore complessivo di circa 3.000 euro.

Poi sono fuggiti. Sul posto i carabinieri e la Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Genova. Le due anziane non hanno riportato lesioni e non hanno fatto ricorso a cure mediche.