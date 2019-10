Busalla, Massimo Repetto:”Vittoria meritata e domenica prossima ritorniamo a giocare sul nostro campo”

Genova. Il Busalla vince (3-1) in casa del Molassana, riscattando la sconfitta subita sette giorni fa, per la gioia del vice presidente Massimo Repetto.

“Partita a senso unico, abbiamo mantenuto a lungo il possesso palla, sviluppando bene il nostro gioco – afferma Repetto – ha giocato dall’inizio Federico Moretti, il cui transfert è arrivato in settimana. Al ventesimo è arrivato il nostro goal, grazie ad una azione di pressing alto di Edoardo Repetto su un loro difensore in uscita con la palla, che ha messo in condizione Minutoli di segnare”.

“Sono stati annullati due goal (ndr, per presunto fuorigioco) ad Iraci, messo in condizione in entrambe le volte da Compagnone, su punizioni calciate a giro sul secondo palo… e il Molassana, grazie a una rete di pregevole fattura di De Persiis, è riuscito a pareggiare”.

“Nel secondo tempo, la svolta della partita l’ha data mister Cannistrà – continua Repetto – con l’inserimento di Nelli (ndr, al posto di Ottoboni), al centro dell’attacco, con lo spostamento di Repetto, largo a sinistra, mentre Boggiano, diventato il nostro centrocampista avanzato, ha realizzato la doppietta vincente”.

“Siamo contenti per il successo – conclude il vice presidente – e domenica ritorneremo a giocare sul nostro campo di casa...”.