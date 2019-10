Busalla, il Comune lancia l’allarme: “Attenti ai finti carabinieri”

Busalla. A due giorni dalla rapina nell’abitazione di due anziane sole, il Comune di Busalla lancia l’allarme contro malintenzionati che si presenterebbero come appartenenti all’Arma.

“Si raccomanda di prestare la massima attenzione qualora si presentassero presso le vostre abitazioni persone che si spacciano per carabinieri in borghese – scrive il sindaco Loris Maieron sulla pagina del Comune dotati anche di falso cartellino identificativo, per chiedere informazioni sulla presenza in casa di persone o beni e su dotazioni di sicurezza (quali sistemi d’allarme, cassaforti, ecc…)”.

La raccomandazione è ovviamente di non fornire alcuna informazione e di contattare invece immediatamente il 112.