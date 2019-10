Genova. Esordio stagionale vincente per il Cus Genova in Serie B. Il Caseificio Croce Lodi è andato KO in quattro set e i primi tre punti incamerati dal Cus, che comincia nel migliore dei modi il campionato. La prima giornata ha visto tre vittorie esterne e tre interne, tra i team in campo.

Anche quest’anno gli universitari sono guidati da coach Grotto. Match casalingo già complicato, ma sulla carta abbordabile. Dopo un primo set combattuto, il secondo va ai genovesi con ampio margine. Il Lodi, però, si riprende nel terzo parziale, portando a casa il set per 25-22, complice anche qualche errore di troppo in battuta. Il quarto set, però, vede di nuovo un Cus deciso e determinato, che non lascia spazi e chiude 25-17, prendendosi il match.

La dichiarazione di Grotto è affidata alla pagina Facebook della società: “Prima di campionato, partita sempre difficile da interpretare. Inizio molto equilibrato, le squadre un po’ contratte si studiano fino al 20 pari. Poi il Cus ha una marcia in più. Secondo parziale senza storia con gli ospiti mai in partita. Quando la partita sembra ormai chiusa, Cappuvolley con merito e orgoglio mette sotto i padroni di casa e non basta l’ottimo doppio cambio Ricceri/Louza ed è 2 a 1. Louza rileva Gavazzi nel quarto set e dopo mezzo set di equilibrio un muro uno contro uno spacca la partita e Bettucchi e Colombini in posto quattro danno accelerata finale”.

Appuntamento sabato prossimo a Savigliano, dove i biancorossi affronteranno i padroni di casa del Gerbaudo.