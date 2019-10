Brignole, 17enne con 40 dosi di eroina prende a calci i carabinieri

Genova. E’ stato fermato per un controllo ieri pomeriggio dai carabinieri della compagnia di San Martino, ma non ha reagito bene forse perché in tasca aveva 40 dosi di eroina pronte per essere vendute all’interno del sottopasso della stazione Brignole.

Protagonista un 17enne senegalese che per tentare la fuga a preso a calci e spintoni i militari.

Il minore, gravato da pregiudizi di polizia e senza fissa dimora, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. In attesa della direttissima è stato portato presso un centro di prima accoglienza cittadino.