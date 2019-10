Boccadasse, citazioni e poesie dopo il quinto mozzicone day che ha ripulito la piazzetta

Genova. Una giornata di lavoro, guanti e paletta in mano, per ripulire dai mozziconi la piazzetta di Boccadasse: si è svolto domenica il quinto mozzicone day, coordinato da Alessandro Venzano che per primo ha lanciato l’iniziativa.

E’ il quinto appuntamento in pochi mesi dopo piazza Palermo, piazza Paolo da Novi, piazza Savonarola e piazza Rossetti a cui stanno partecipando diversi volontari. E già è stato lanciato il prossimo appuntamento: a novembre in piazza Tommaseo.

“Parecchio lavoro a Boccasse purtroppo – spiega in un post Alessandro Venzano – tanti mozziconi abbandonati sulla piazzetta della chiesa, con i posacenere a pochi metri”. Un ringraziamento “ai volontari che come sempre ci hanno messo il cuore e la paletta” e un consiglio agli operatori ecologici sullo svuotare i cassonetti con grande attenzione “perché, sennò, i mozziconi cadono immediatamente all’ esterno dell’apposito “cestino”.

Dopo la pulizia sulle panchine sono comparsi anche cartelli con poesie dello stesso Venzano e citazioni di autori famosi per celebrare la bellezza del borgo e il fascino della Superba.