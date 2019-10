Bertolacci alla Sampdoria, ora è ufficiale: contratto sino a giugno

Genova. Andrea Bertolacci (nella foto del sito ufficiale) è a tutti gli effetti un giocatore della Sampdoria. Da qualche giorno le voci di un ritorno a Genova del centrocampista, stavolta sulla sponda blucerchiata (ha giocato nel Genoa dal 2012 al 2015 e poi nuovamente nella stagione 2017-2018). Ieri sera l’arrivo in città.

Il Milan, squadra in cui ha militato sino alla fine dello scorso campionato (zero presenze), non gli aveva rinnovato il contratto.

Il centrocampista mancino era svincolato, per questo acquistabile in qualsiasi momento.

Bertolacci (nato a Roma l’11 gennaio 1991), ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2020.