Begato, installate nuove telecamere di sicurezza in via Maritano. L’intervento di Aster

Genova. Continua il lavoro di installazione di telecamere di sicurezza sul territorio del comune di Genova.

Aster, infatti, ha completato l’intervento di predisposizione e settaggio di un nuovo occhio elettronico in via Maritano, tra Bolzaneto e Begato.

L’apparecchio registrerà le immagini, per conservarle almeno 48 ore per essere visionabili in casi di necessità, come previsto dalla normativa vigente sulla privacy.