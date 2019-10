Autostrade, mezzo in fiamme, chiusa A12 tra Sestri Levante e Lavagna

Genova. Un veicolo ha preso fuoco sulla A12 tra Sestri Levante e Lavagna, nel tratto in direzione di Genova.

Sul posto i Vigili del Fuoco, polizia e 118: al momento non risultano feriti. La tratta è stata chiusa al traffico con uscita consigliata a Lavagna, per chi viaggia verso Livorno, e appunto Sestri Levante per chi muove verso Genova.

Disagi per il traffico, con code e rallentamenti in entrambe le direzioni, e in uscita dai caselli in questione