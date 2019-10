Autostrade, incidente sulla A7, 5 km di coda tra Busalla e Bolzaneto

Genova. Inizio giornata difficile per chi viaggia verso il capoluogo ligure sulla autostrada A7 Genova – Milano.

Poco dopo le 7,30, infatti, si è verificato un incidente nella tratta tra Busalla e Bolzaneto, al chilometro 117.15, per fortuna senza conseguenze per la salute dei viaggiatori.

Problemi invece per la viabilità: in direzione sud, infatti, si sono formate immediate code e rallentamenti per circa 5 chilometri, in attesa del ripristino della completa transitabilità.