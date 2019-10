Autostrade, incidente sulla A12, rallentamenti tra Genova Est e bivio A7

Genova. Code e rallentamenti si stanno verificando sulla autostrada A12, in direzione di Bolzaneto, tra il casello di Genova Est e lo svincolo con la A7.

A causare i disagi un incidente accorso nei pressi della rampa che smista il traffico proveniente da levante nei due tronconi, uno in direzione nord e l’altro in direzione sud.

Rallentamenti anche in uscita al casello di Genova Aeroporto, come spesso accade dal 14 agosto 2018 a questa parte, a causa di code presenti sulla Guido Rossa in direzione centro. Qualche disagio anche per la viabilità urbana in zona piazza dell’Annunziata.