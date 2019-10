Autostrade avvia lavori di manutenzione su 4 viadotti in Liguria, ecco quali sono

Genova. Inizieranno a novembre di quest’anno i lavori di manutenzione sul viadotto Leira della A26/A10, mentre nell’aprile 2020 si apriranno i cantieri su Gorsexio e Zucca (sempre A26) e sul Sei Luci (A7). Lo prevede il piano di interventi su ponti e viadotti della rete ligure nell’ambito del programma nazionale di manutenzione di Autostrade per l’Italia da 360 milioni complessivi.

Sulle tratte di competenza della Direzione di Tronco di Genova sono previsti 23 interventi di manutenzione ordinaria da qui al primo trimestre del 2021 e 82 interventi di manutenzione puntuale come ripristini superficiali, ripristini di caditoie e pluviali, ripristini di canalette e impianti.

Alcuni interventi di manutenzione ordinaria in Liguria sono già in corso, come quelli sui viadotti Vegnina sulla A26, il viadotto Rocce Nere sulla A26, il viadotto Bisagno sulla A12, il viadotto Cerusa sulla A10, il sottovia Schiantapetto sulla A10. Il programma degli interventi di manutenzione puntuale verrà eseguito in due fasi, da squadre di tecnici specializzati che lavoreranno anche in contemporanea.