Autostrada, chiuso svincolo A12-A7 direzione Genova per una notte

Genova. Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 23:00 di giovedì 17 alle 5:00 di venerdì 18 ottobre, sarà chiuso l’allacciamento con la A7 Serravalle-Genova, per chi proviene da Livorno/Sestri Levante ed è diretto verso Genova.

Pertanto, si dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A7 Serravalle-Genova in direzione di Serravalle/Milano e si potrà uscire alla stazione autostradale di Genova Bolzaneto e rientrare, dalla stessa, per proseguire sulla A7 in direzione della barriera di Genova ovest.

Una notte quindi di disagi per chi viaggia in direzione del capoluogo ligure.