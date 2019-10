Geova. Sulla A10 Genova-Savona tra la Complanare di Savona ed Albisola in direzione Genova, si è resa necessaria la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al km 37 nel quale è rimasto coinvolto un autoarticolato che occupa l’intera carreggiata.

Due i feriti. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda.

Dopo l’uscita obbligatoria di Savona, è possibile proseguire attraverso la viabilità ordinaria e rientrare successivamente in autostrada ad Albisola.

Per lo stesso evento sulla A6 Torino-Savona è chiuso il nodo d’immissione per la A10.

Foto 2 di 2



La chiusura durerà probabilmente tutta la notte o quantomeno per le ore necessarie a rimuovere il tir dalla carreggiata