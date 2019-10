Genova. Ennesima vittima di uno scontro tra auto e moto. L’incidente frontale è avvenuto nel pomeriggio intorno alle 16 all’uscita del casello di Genova Nervi. A perdere la vita un uomo di circa 40 anni.

Lo stesso casello è stato chiuso in entrambe le direzioni e da entrambe le provenienze. L’incidente, la cui esatta dinamica è ancora da ricostruire, ha visto un’automobile e una moto scontrarsi frontalmente sulla rampa d’uscita dell’autostrada A12, come si vede nel video delle webcam di Autostrade per l’Italia.

Foto 2 di 2



Ad avere la peggio la persona alla guida della due ruote. Sul posto polizia stradale, l’ambulanza della Croce Rossa Italiana e l’automedica del 112/118, oltre al personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Aspi. I medici non hanno potuto fare nulla nonostante l’intervento immediato.