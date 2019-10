Scooter contro auto, giovane motociclista in codice rosso

Genova. È stato ricoverato in codice rosso lo scooterista, un giovane di circa 17 anni, che questa notte, poco dopo la mezzanotte si è scontrato con un auto in via 5 maggio, nel quartiere genovese di Quarto.

Subito sono intervenuti i militi della Pubblica Assistenza che hanno soccorso il motociclista. Il giovane, che era ferito ma cosciente, è stato trasportato al San Martino dove è stato operato d’urgenza.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno gestito il traffico e quelli della sezione antinfortunistica che hanno fatto i rilievi e stanno ricostruendo a dinamica dell’incidente.