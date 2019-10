Aurelia, cedono le gallerie tra Voltri e Arenzano. Statale chiusa, viabilità in tilt

Genova. Due gallerie dell’Aurelia sono state chiuse pochi minuti dopo le 12 a causa di alcuni cedimenti che potrebbero portare al crollo delle strutture.

A disporlo i tecnici di Anas, che, giunti sul posto, hanno accertato la criticità: si tratta della galleria Tortuga di via Rubens, mentre per la galleria Pizzo, nel comune di Arenzano, si è proceduto in termini cautelativi

Secondo le prime verifiche, il cedimento ha interessato la volta superiore della galleria, e potrebbe essere ripristinata nel corso della giornata, tempo permettendo.

Il viabilità sulla statale è quindi interrotta, già da Voltri presso il capolinea dell’1, in attesa di un responso specifico sulla tenuta delle strutture. Si prevede, quindi, un ulteriore appesantimento del traffico, soprattutto autostradale, per le prossime ore.