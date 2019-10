Attraversa la strada guardando il cellulare e viene investito, 24enne in ospedale

Cicagna. Stava attraversando la strada guardando il cellulare e non ha visto l’auto che stava arrivando. A farne le spese è stato un giovane di 24 anni, investito ieri sera intorno alle 22 sulla provinciale della Val Fontanabuona, poco distante dall’abitato di Cicagna.

Il giovane è stato soccorso dai militi del 118 di Lavagna e portato in codice rosso per dinamica all’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni non sarebbero gravi: è sempre rimasto cosciente e non ha avuto necessità di essere intubato.

È stato lui stesso a raccontare ai soccorritori che si era distratto mentre guardava il cellulare. Spetterà ora ai carabinieri, che indagano sull’episodio, chiarire se ci siano altri elementi della dinamica utili ad accertare eventuali responsabilità, come la velocità dell’auto che lo ha investito.