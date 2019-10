Atleta della Cambiaso Risso con “Genova nel cuore” alla Maratona di New York

Genova. Questa mattina, a Palazzo Tursi, il consigliere delegato allo sport Stefano Anzalone ha ricevuto il maratoneta Francesco Corradi Rolla, portacolori della Cambiaso Risso Running Team, che il 3 novembre parteciperà alla 49a Maratona di New York.

Nell’occasione è stata presentata alla stampa la canotta tecnica ideata per l’evento e sulla quale spiccano il logo di “Genova More Than This” e quello di “Un Ponte per Genova”.

«Siamo molto contenti e onorati di supportare atleti come Francesco Corradi Rolla che portano in giro per il mondo il nome e il valore di Genova dandoci lustro – ha dichiarato Stefano Anzalone -. La nostra Amministrazione è particolarmente attenta a tutto ciò che riguarda l’attività sportiva e la recentissima nomina a Capitale Europea dello Sport per il 2024 sarà un ulteriore stimolo per l’intera città».