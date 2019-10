Associazione nazionale carabinieri, sei volontari monitoreranno la movida. Si inizia la notte di Halloween

Genova. Continua, con nuovi orari, l’attività di supporto al controllo del territorio durante le serate della movida dei sei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

A cominciare dalla sera di giovedì 31 ottobre, serata dei festeggiamenti di Halloween, le tre squadre si muoveranno per le loro attività di monitoraggio e controllo dalle ore 22 alle ore 3.

«Abbiamo chiesto la disponibilità, e ringrazio l’Associazione per questo, di aumentare le ore di servizio nelle zone del movida, anche spostando in avanti il loro inizio. – spiega Ste-fano Garassino, assessore alla Sicurezza, Polizia Locale, Immigrazione e Centro Storico – Prima la loro presenza era garantita dalle 21 all’una di notte, ma con il tempo abbiamo va-lutato che le maggiori criticità si presentano verso la fine delle serate di divertimento

Ad eccezione del weekend di fine ottobre dove le serate di coinvolgimento dell’Associazione Carabinieri saranno tre, per i mesi di novembre e di dicembre le attività di supporto saranno concentrate il venerdì e il sabato nelle zone di via Ravecca, via Can-neto, via dei Giustiniani, stradone di Sant’Agostino e le parti limitrofe a via san Lorenzo e dalla chiesa di san Donato.

«Mi preme sottolineare come queste squadre, formate da volontari dell’Arma, abbiano – conclude Garassino – esclusivamente funzione di controllo e di monitoraggio senza alcun compito di intervento. E in caso di criticità il loro compito è quello di chiedere l’intervento delle forze dell’Ordine, che in quelle determinate sere ed orari sono sempre fortemente at-tive nel nostro Centro Storico».