Genova. Il diavolo sta nei dettagli, si potrebbe dire guardando alla narrazione di rinascita che avvolge la nostra città, e non solo in questi ultimi anni. Sì perché al di là di progetti e vocazioni turistiche i vecchi e soliti problemi non sembrano essere risolti, anzi.

E le segnalazioni sono quotidiane: nel cuore della City, De Ferrari, la piazza-cartolina per eccellenza della Genova lanciata nel mondo globale del turismo, si presenta con un asfalto rattoppato e mancante in più punti, con un manto stradale shockante.

Una situazione che costringe ogni giorno migliaia di genovesi ad una pericolosa gincana, sotto gli occhi increduli di turisti e passanti. Una realtà che ogni buon genovese sa essere molto diffusa in tutti i quartieri, ma che vista nel simbolo cittadino dell’eleganza urbanistica stona con maggior effetto.

Sicurezza ed estetica: la strada per arrivare ad un salto di qualità è ancora lunga. E piena di buche.