Arrestato venerdì, sabato era di nuovo per strada a spacciare: in manette pusher dei vicoli

Genova. Era stato arrestato venerdì e avrebbe dovuto lasciare Genova, ma sabato – nella tarda serata – era già di nuovo in azione nel centro storico, pronto a spacciare droga.

Un 40enne cittadino del Senegal è stato sorpreso in via San Lorenzo dalìgli agenti del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale con 9 grammi di marijuana e 110 euro in banconote prevalentemente da 20 euro (il prezzo della dose) e diversi ovuli (almeno 10, secondo quanto si piò vedere dalla Tac effettuata in ospedale) che ha ingoiato quando è stato raggiunto dagli agenti.

In questura la banca dati ha restituito un curriculum criminale non di poco conto per la serie di condanne e denunce per spaccio, produzione e traffico di sostanze stupefacenti accumulate. È risultato anche irregolarmente presente in Italia ed è stato anche denunciato per l’inosservanza alle norme sull’immigrazione.