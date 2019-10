Ventimiglia. “È stata una partita molto tirata, il primo tempo è terminato sul parziale di 0-0, ed entrambe le compagini hanno avuto un paio di occasioni a testa – afferma il portiere Filippo Caffieri – ma nei secondi quarantacinque minuti di gioco siamo scesi in campo con la determinazione di portare a casa la vittoria…”.

“Passati in vantaggio con Burattini, su azione susseguente da calcio d’angolo, siamo stati raggiunti da un rigore, alquanto dubbio – continua Caffieri – ma dopo tre minuti abbiamo sfruttato al meglio una ripartenza che ha messo Mancini (ndr, al quinto goal, in altrettante partite) in condizione di realizzare il match point”.

“Poi ci siamo difesi molto bene, fallendo l’occasione di chiudere il match… torniamo ad Arenzano con tre punti pesantissimi, che ci danno tanto morale, voglio complimentarmi con i miei compagni perché vincere a Ventimiglia non è per niente facile”.