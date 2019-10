Arenzano, corsa contro il tempo per liberare il rio Cantarena dagli alberi

Genova. In previsione dell’allerta arancione diramata per domani nel Ponente genovese, i vigili del fuoco sono intervenuti ad Arenzano per la messa in sicurezza di un torrente.

Si tratta del rio Cantarena, più volte in passato protagonista di criticità legate alle improvvise piene con relative esondazioni, anche se localizzate.

I pompieri sono intervenuti per liberare il greto del fiume da alberi ed arbusti. Questo per consentire alle acque il regolare deflusso verso il mare ed evitare esondazioni. Le squadre all’opera sono state miste, formate da personale SAF e sommozzatori