Anziani in movimento: l’11 ottobre il Galliera al Porto Antico per parlare di invecchiamento attivo e salute

Genova. Ospedale Galliera in piazza per parlare di invecchiamento attivo e in salute. Appuntamento venerdì 11 ottobre dalle 9.30 alle 12.30, nei pressi della biglietteria dell’Acquario di Genova al Porto Antico.

In particolare si è raccolta la disponibilità di Amt nel mettere a disposizione due bus (un modello vecchio e un modello nuovo) nell’ambito del progetto “Silver bus” in modo da far conoscere l’iniziativa ai cittadini assieme all’altro partner Cieli (Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le Infrastrutture dell’Università di Genova).

Altri progetti del dipartimento Area cure geriatriche ortogeriatria e riabilitazione quali il Prestige, Effichronic e Selfy-Mpi, saranno presentati alla popolazione in collaborazione con la Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (Sigot), l’Università degli Studi di Bari (Dipartimento Interdisciplinare di Medicina-Dim) e l’Università degli Studi di Genova (Dipartimenti Architettura e Design-Dad e Scienza della Formazione-Disfor).

Infine la Scuola di Robotica di Genova sarà presente con il robot Pepper con il quale il Galliera è coinvolto nel progetto di studio Ro.Sa. (Robot per il trattamento della sarcopenia nell’anziano) e Disfor (Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova) metterà a disposizione accessori indossabili che permettono di comprendere la difficoltà di movimento negli anziani fragili.

Il programma dell’evento:

Robot Pepper (Scuola di Robotica) – Ginnastica ed esercizi per la terza età assieme al famoso robot umanoide. Dimostrazioni ore 9.30 e ore 11.

Silver Bus (Galliera, Amt e Cieli) – Due mezzi di Amt saranno a disposizione dei cittadini per sperimentare test a bordo.Tutta la mattina.

Tecnologia indossabile (Disfor) – Possibilità di indossare accessori che permettono di comprendere la difficoltà di movimento negli anziani fragili. Dimostrazioni ore 10.00 e 11.30.

Effichronic, prestige, selfy mpi: progetti dedicati agli over 65. Tutta la mattina.