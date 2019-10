Antifa fest, al Buridda due giorni di incontri su neofascismo e ‘resistenza’

Genova. Dopo l’appuntamento di Roma dello scorso anno, quest’anno è il laboratorio sociale Buridda di Genova a raccogliere le esperienze delle principali realtà antifasciste italiane per la due giorni dell’Antifa Fest. Sabato 26 e domenica 27 ottobre infatti si alterneranno incontri e discussioni con lo scopo di analizzare e comprendere la complessità del fenomeno globale del fascismo. Un fenomeno che assume una molteplicità di forme e sfumature non sempre immediatamente comprensibili e non sempre in perfetta continuità con quelle assunte in passato.

Di seguito il programma della due giorni:

Sabato 26 ottobre 2019

12:00 – 14:00 Ricevimento partecipanti/ospiti. Possibilità di pernottamento

14:00 – 18:00 Assemblea Plenaria. Frammenti sull’antifascismo del XXI secolo

18:00 – 19:00 Aurora racconta e si racconta. Discussione a partire dal libro ”Aurora dice: distruggi il fascismo. Frammenti sull’antifascismo del XXI secolo.” Edizioni Il Galeone

20:00 Cena popolare aperta a tutti

23:00 Concerto e dj set al C.S.O.A. Terra di Nessuno

“THE MARCIELLO’s”, unica tribute band dei mitici SKATALITES! A seguire dj set reggae ska

Domenica 27 ottobre 2019

09:30 – 12:30 Discussione dei tre tavoli tematici

Tavolo1: Pratiche e Narrazioni: l’antifascismo tra i due fronti

Tavolo2: Conosci il tuo Nemico: il metodo dell’inchiesta

Tavolo3: Per un nuovo immaginario antifascista comune: resistere al buio, superare la notte, godersi l’aurora

12:30 – 13:30 Pranzo Collettivo

13:45 – 16:30 Assemblea Pubblica Conclusiva