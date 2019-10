Ancora frane dopo il maltempo di lunedì: interventi a Ceranesi e Pontedecimo

Genova. Gli effetti della forte pioggia tra domenica e lunedì si fanno ancora sentire a Genova e dintorni. Nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza del territorio interessato da alcuni movimenti franosi.

Si è registrato un piccolo smottamento a Ceranesi, nella zona interessata dal cantiere per il Terzo Valico, e a Pontedecimo.

In quest’ultimo caso si è verificato un cedimento della strada in via lungo Polcevera, laterale alla strada principale. I vigili del fuoco hanno liberato un’automobile che era rimasta con due ruote nell’avvallamento.