Amt, nuova verifica intensiva in piazza Tommaseo. Controllati 1200 passeggeri, “solo” 50 senza biglietto

Genova. Ogni settimana Amt scende in campo con una verifica intensiva per contrastare il fenomeno dell’evasione tariffaria sui mezzi pubblici. Questa mattina, giovedì 10 ottobre, la verifica intensiva si è svolta dalle ore 7.00 alle ore 12.00 in piazza Tommaseo; 14 Verificatori Titoli di Viaggio hanno controllato 1.200 passeggeri presso le fermate delle linee 15, 36 e 43.

Nel corso dei controlli sono state riscontrate 49 situazioni di mancanza del titolo di viaggio, pari a un tasso di evasione del 4%. 19 dei 49 sanzionati hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando immediatamente l’oblazione di euro 41,50.

Le verifiche intensive proseguiranno anche nelle prossime settimane. La continuità dei controlli rappresenta uno dei punti cardine del piano di Amt per contrastare coloro che tentano di viaggiare sul bus senza pagare il biglietto.